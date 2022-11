Tregua fiscale | flat tax e cuneo | il governo al lavoro sulla manovra

(Di lunedì 21 novembre 2022) In arrivo la pace: stralcio dei carichi fino a 1.000 euro. Taglio deltutto per i lavoratori. Sugar e plastic tax verso lo slittamento

Sul tavolo il taglio del cuneo, le pensioni a quota 103, la. Secondo quanto hanno dichiarato il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non ci ..., salta lo "scudo" Per le cartelle fino al 2015 si va verso la cancellazione di quelle sotto ai mille euro e la riduzione di sanzioni e interessi, con rateizzazione in cinque anni, per ...All'incontro con il presidente del Consiglio, tra gli altri, partecipano il ministro dell'Economia Giorgetti e i vice premier Tajani e Salvini. Pacchetto da 32 miliardi: tra le ipotesi l'azzeramento d ...Cdm. Redditi bassi e caro bollette. In arrivo una nuova manovra. Il Governo Meloni è a lavoro sui provvedimenti da presentare al tavolo del Consiglio dei Ministri lunedì prossimo, in una manovra da ci ...