Tre nuovi episodi di Grey’s Anatomy 18 su La7 | Owen morirà? Trame 21 novembre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) Torna in onda18 su La7 con trelunedì 21, in prima assoluta. Di seguito le anticipazioni. Si parte dall’o 18×09 dal titolo Non è il momento di morire, di cui vi riportiamo la sinossi:viene salvato dalla squadra di pompieri della Stazione 19 e portato a Grey Sloan, ma la sua gamba è in frantumi e richiede un intervento chirurgico. Hayes dà il cuore del donatore per Farouk a Winston, che nota un livido sul cuore. Winston chiama Maggie per i rinforzi in sala operatoria, e trapiantano con successo il cuore. A seguire, l’o 18×10 intitolato Vivere in una casa divisa: Dopo il grave incidente in sala operatoria, Schmitt si ritrova davanti ai colleghi per spiegare le proprie azioni e ...