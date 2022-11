Tragico incidente a Roma | morto il 20enne Samuele Melis

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 novembre 2022) Si chiamavail ragazzo di appena 20 anni che sabato pomeriggio, poco dopo le 16.30, ha perso la vita in unstradale avvenuto a, in zona Finocchio, nel VI Municipio. Lui, che lavorava come cuoco, si trovava in sella allo scooter quando, improvvisamente, si è scontrato con un’auto. E l’impatto, purtroppo, è stato violento. Ardea,l’ex sindaco Mario Savarese: a breve avrebbe compiuto 73 anni La dinamica dell’mortale in zona Finocchio, che abitava a Colle Prenestino, sabato pomeriggio, poco dopo le 15.30, si trovava in via Fontana Candida, all’incrocio con via di Tor Forame: è qui che lui, a bordo della moto, si è schiantato contro un’auto, una Opel Mokka, che procedeva ...