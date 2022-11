Tragedia in Bosnia-Erzegovina | lo svizzero Gazzetta si suicida a 27 anni

(Di lunedì 21 novembre 2022) Lutto nel mondo nel calcio. Questa mattina loKarimsi è tolto la vita all’età di 27. Il trequartista si è gettato dall’ottavo piano di un edificio a Mostar, inmilitava nello Zrinjski (una delle due principali squadre della città famosa per il ponte simbolo della guerra jugoslava) capolista nella Premijer League . Il classe ’95, dopo una prima fase della carriera giocata in Svizzera (Servette, Winterthur, Losanna e Xamax le sue ex squadre), si era trasferito a Mostar nella scorsa estate dal Neuchatel. La critica e l’allenatore dello Zrinjski lo avevano accolto con grande fiducia, definendolo come un grande talento. Gli infortuni non avevano però lasciato tregua al trequartista, il quale aveva visto il campo solo due volte in ...

