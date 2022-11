Traffico Roma del 21-11-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 novembre 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara e congestionato ilsulla via Salaria tra il raccordo anulare Settebagni a causa di un incidente è chiuso il raccordo salario Settebagni il tratto di strada adiacente alla via Salaria di conseguenza ripercussioni e deviazioni delsulla Salaria altri disagi sulla via Salaria riguardano la zona di Villa Ada zona dove il contesto è di una mezz’ora fa un incidente all’altezza di via di Ponte Salario a Laura gli abbiamo rallentamenti ein via Anastasio secondo lungo un tratto dell’aurelia è in via Baldo degli Ubaldi rallentamenti in uscita dasulla via Cristoforo Colombo raccordo anulare conin diminuzione queste le principali notizie i dettagli nel sito ...