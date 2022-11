Torquato Tasso | sonetto autografo in Biblioteca napoletana

(Di lunedì 21 novembre 2022) Lanazionale di Napoli ha acquistato con una contrattazione con la casa d’aste Finarte undi. Il componimento poetico è collocato in un cofanetto in marocchino rosso e indirizzato a Don Vincenzo Caracciolo. Dal titolo Onor di tomba e di dorati marmi è il n. 1491 delle Rime, datato 1590.

- Un prezioso cofanetto in marocchino rosso decorato contenente un sonetto autografo di(1544 - 1595), da poco ritrovato, arricchisce da oggi la già notevole raccolta dell'autore del ...La professoressa ordinaria dell'Università degli Studi di Milano Eva Cantarella sarà domani, alle 11, al liceo '' di Salerno per un - dibattito con gli studenti sul suo libro ' Sparta e Atene - Autoritarismo e democrazia ' voluto fortemente dalla dirigente scolastica Carmela Santarcangelo. La ...Il manoscritto, una vera rarità, indirizzato “Al Sig. Don Vincenzo Caracciolo”, permette di individuare con certezza il destinatario del componimento Napoli, 21 nov. – Un prezioso cofanetto in marocch ...La storica proporrà agli studenti una rilettura delle due famose poleis greghe, mitiche antagoniste, oligarchica una e democratica l'altra ma che, probabilmente, hanno diversi punti in comune su cui r ...