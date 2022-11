Torino | Lukic alla ricerca di un nuovo agente | vuole il salto di qualità

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Sasha, centrocampista serbo, èdi unper coltivare le sue ambizioni di crescita fuori dalSashacontinua a far discutere in casa. Il centrocampista serbo, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe pensando di affidarsi a un procuratore di livello internazionale per avere maggiori possibilità sul mercato in uscita. Il serbo non ha infatti ancora trovato l’accordo con ilper il rinnovo. LA RICHIESTA DEL– Roma e Leeds non hanno nascosto il proprio interesse, ma il prezzo fatto dalper il giocatore è di 15 milioni di euro. Vedremo se dopo il Mondiale, con l’apertura del calciomercato, ci saranno delle novità sulla ...