Calciomercato.com

...30 Atalanta - Inter 2 - 3 15:00 Verona - Spezia 1 - 2 15:00 Monza - Salernitana 3 - 0 15:00 Roma -1 - 1 18:00 Milan - Fiorentina 2 - 1 20:45 Juventus - Lazio 3 - 0 MOTORI -1 19:00 GP ......30 Atalanta - Inter 2 - 3 15:00 Verona - Spezia 1 - 2 15:00 Monza - Salernitana 3 - 0 15:00 Roma -1 - 1 18:00 Milan - Fiorentina 2 - 1 20:45 Juventus - Lazio 3 - 0 MOTORI -1 19:00 GP ... Torino, la formula per il ritorno di Praet Il ritorno di Dennis Praet al Torino è sempre più probabile: da tempo il dt Davide Vagnati è al lavoro con il Leicester e con l'entourage del giocatore per trovare un accordo in vista del mercato di g ...Il Torino sta lavorando intensamente per blindare Ivan Juric: ecco le cifre e i dettagli dell'offerta di rinnovo.