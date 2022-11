Thriller | il videoclip di Michael Jackson restaurato in 4K è da brividi

(Di lunedì 21 novembre 2022) Per il 40° anniversario del celebre albumdi, che si festeggia proprio questo novembre 2022, è disponibile su Youtube una versione in 4K del famosissimo, diventato popolare in tutto il mondo. I fan del cantante scomparso saranno al settimo cielo, visto che grazie al restauro in 4K, questo video sembra incredibile proprio come la prima volta che uscì, nel 1983. Era dicembre 1983 quando per la prima volta MTV trasmette il video della canzone già diventata un cult, ovverodi, canzone scritta dacon l’autore Rod Temperton, la cui regia venne affidata a John Landis. Il cantante, infatti, rimase colpito e ispirato dalla commedia horror Un lupo mannaro americano a Londra, diretta proprio da ...

Allora furono necessarie sedici settimane e un avanguardistica tecnica in rotoscoping per consegnare al mito un giudicato poi come il terzo migliore di sempre. MILANO - "Thriller", l'iconico album di Michael Jackson che ha superato le 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, quest'anno compie 40 anni e, ...