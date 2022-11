Terremoto in Indonesia | oltre 50 morti e 700 feriti Epicentro a Cianjur | sull’isola di Giava

E' salito ad almeno 56 morti e oltre 700 feriti il bilancio provvisorio della scossa didi magnitudo 5,6 che ha colpito l'isola di Java, in, con epicentro registrato nella città di Cianjur, che ha fatto tremare anche gli edifici nella capitale Giacarta. Centinaia, ...E' salito ad almeno 56 morti e oltre 700 feriti il bilancio provvisorio della scossa didi magnitudo 5,6 che ha colpito l'isola di Java, in, con epicentro registrato nella città di Cianjur, che ha fatto tremare anche gli edifici nella capitale Giacarta. Centinaia, ...Sono almeno 56 le vittime contate finora in seguito al terremoto di magnitudo 5,6 che ha colpito l’isola indonesiana di Giava: «56 persone sono rima ...Terremoto di magnitudo 5.6 in Indonesia. L'epicentro è stato individuato nella regione di Cianjur, nella provincia di Giava occidentale, a una profondità di 10 chilometri. Secondo un bilancio non defi ...