Terremoto fortissimo | scossa di magnitudo 5 6 | morti e feriti | la situazione

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 novembre 2022) Una fortedidi5.6 ha colpito nelle ultime ore una delle aree più sismiche del pianeta. Le prime informazioni parlano di. I dettagli: epicentro e laaggiornata. Ci sono alcune zone della Terra più sismiche di altre, dove vengono registrati una quantità consistente di terremoti. Nell’ultima ora, è stato riportato che unamolto forte ha provocatoin un paese già martoriato per questi eventi sismici. Unache sta provocando diversi disagi e ha messo all’azione le istituzioni che si sono attivate per aggiornare in tempo reale i cittadini. fonte foto: CanvaAncora una volta ilcolpisce a morte ...