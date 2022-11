Tennis | Djokovic uomo dei record | a Torino vince un montepremi da capogiro

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il serbo ha chiuso il torneo da imbattuto L’anno di Novakera iniziato con il ban di tre anni (recentemente cancellato) dall’Australia ma si conclude con un trofeo in mano. Il serbo, ieri sera, 20 novembre, a, ha portato a casa per la sesta volta in carriera, come Roger Federer le ATP Finals. L’ha fatto da imbattuto. Valore non da poco a livello agonistico e per ilfinali. Non avendo mai persoha raccolto un bottino di 4.740.300 $. Una cifra altissima, anzi la più alta di sempre un solo un torneo. Non l’unico primato del 21 volte campione Slam., che nonva le Finals dal 2015 è diventato anche il più “anziano” a 35 anni e 5 mesi. Da Parigi in poi (considerando che non ha giocato in America sempre causa vaccini) solo tre ...