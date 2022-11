(Di lunedì 21 novembre 2022)hato i 50esimi, vincendo in tutte le categorie nelle quali aveva ottenuto una nomination. La cantante ha portato a casa sei statuette, tra cui Artista dell'anno, miglior album pop e miglior videoale.

Il Sole 24 ORE

E tra look incredibili , esibizioni memorabili , prima fra tutte il tributo bellissimo e commovente di Pink a Olivia Newton John e vincitori annunciati (), i nostri Maneskin si sono ...Sono giorni di alti e bassi per la cantante da record. La stagione delle cerimonie di premiazione della musica è coincisa con l'uscita dei biglietti del suo nuovo tour che, purtroppo, ha fatto molto discutere . A fan arrabbiati e feroci ... Taylor Swift sbanca gli American Music Awards - Il Sole 24 ORE Tra i vincitori degli American Music Awards 2022 troviamo anche Taylor Swift che continua a cavalcare l'ondata di successo degli ultimi anni. La cantante superstar è stata premiata nella categoria Alb ...Alle recenti critiche per le difficoltà d'acquisto dei tickets del suo tour, Taylor Swift risponde con un outfit oro e 6 premi agli AMAs.