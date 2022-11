Taglio del cuneo e flat tax | la manovra Meloni ereditata da Draghi

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ci vuole poco per dare un giudizio allaeconomica 2023, la prima del governo di Giorgia. Innanzitutto le buone notizie: in molti l'estate scorsa, allo scioglimento delle camere dopo la crisi del governo, dicevano che non avremmo avuto il tempo di mettere insieme il documento fondamentale. Si parlava addirittura di «esercizio provvisorio»; ed invece ecco che, in tempi brevissimi, si è raggiunto l'obiettivo. Sul resto, sui provvedimenti, le scelte fatte, i tagli e le sovvenzioni, non si può dimenticare che Giorgiasi è trovata costretta a dover fare i conti con un portafoglio senza soldi. Impossibile quindi ipotizzare chissà quale riforma e rivoluzione; queste sono cose che costano e la cassa è vuota. Non solo. Va poi aggiunto che la crisi economica ed il caro bollette ha fatto il resto ...

Poi,cuneo fiscale in favore dei lavoratori con il 2% e l'ampliamento al 3% per i redditi più bassi. Modificareddito di cittadinanza per chi non può lavorare e un anno di transizione ...... non più giovani, nella maggior parte dei casi lontani da oltre tre anni dal mercatolavoro.