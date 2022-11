Tagli sulle pensioni | gli assegni a rischio | il piano per cancellare la Fornero

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il governo è a caccia di risorse per finanziare l'uscita anticipata. Come è noto Quota 102 andrà in soffitta il prossimo 31 dicembre. Una scadenza che richiede il tempestivo intervento dell'esecutivo per evitare il baratro della piena attuazione della. E così l'ipotesi su tavolo del governo porta il nome di Quota 103. Una nuova finestra d'uscita per agevolare l'addio al lavoro prima dei canonici 67 anni. Ma per recuperare risorse utili per finanziare questo tipo di riforma, l'esecutivo, secondo un retroscena riportato dal Messaggero, potrebbe dare una sforbiciata alle rivalutazioni degli. Si tratta di andare aare la rivalutazione per glipiù alti. Uno schema usato più volte per calmierare gli aumenti previsti a ogni inizio anno legati all'inflazione. E così a quanto pare si ragiona sui ...