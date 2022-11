Suor Cristina si toglie il velo | scoppia la bufera sui social

(Di lunedì 21 novembre 2022) Personaggi tv.non è piùa –, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita. La giovane ha lasciato la vita consacrata e ha deciso di dedicarsi alla musica. Ora è tornata ad essereScuccia: ne ha parlato lei stessa a “Verissimo”, ospite al programma di Canale 5 Silvia Toffanin. Una notizia che ha avuto un forte eco sui. Leggi anche l’articolo —> “Ballando con le Stelle”, il gesto di Milly Carlucci commuove il pubblicosiilsui, che aveva conquistato il pubblico di The ...

Scuccia: ecco la sua prima apparizione a 'The Voice' fece impazzire tutti - guarda LA VOCAZIONE - Nel 2019 aveva raccontato in esclusiva a Oggi come avesse finalmente preso i voti ...Fu un personaggio molto amato e chiacchierato . Oralascia la vita consacrata e continua con la musica. La vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso, lasciando la vita da suora e continuando a ...Ricordate la religiosa vincitrice a The Voice Bene, ha cambiato completamente vita. E la racconta in esclusiva in questa intervista: "Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il ...Suor Cristina Scuccia abbandona il velo e lascia per sempre il convento: spunta un'ipotesi social sulla possibile decisione.