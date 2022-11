Suor Cristina sconvolge tutti | si “spoglia” e lascia il pubblico a bocca aperta

Dopo la vittoria a The Voice of Italy,Scuccia ha deciso di abbandonare il velo per dedicarsi esclusivamente alla ...Niente più tonaca ma la voce angelica le è rimasta.oggi è soloScuccia. A 34 anni ha deciso di togliersi il velo e cominciare una uova vita: 'Credo che con coraggio si debba ascoltare il proprio cuore', ha confessato a ...La vincitrice di The Voice of Italy 2014 si racconta a Verissimo e spiega il drastico cambio di vita, lontano dalla chiesta cattolica.Dopo la vittoria a The Voice of Italy, Cristina Scuccia ha deciso di abbandonare il velo per dedicarsi esclusivamente alla musica ...