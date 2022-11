Suor Cristina oggi ha un marito? È sposata? Ecco la nuova vita della ex suora

(Di lunedì 21 novembre 2022)non è piùa. La donna ha rinunciato allanell’ordine delle Orsoline per amore?ha un? Domenica 20 novembre 2022, la vincitrice di The Voice 2014, è stata ospite di Verissimo per raccontare il proprio ritorno alla laicità. Cosa sappiamo delle motivazioni sottese a tale scelta? Andiamo a scoprire meglio...

è un nome conosciutissimo: tonaca e voce melodiosa, la giovanissima suora aveva conquistato il pubblico di The Voice Of Italy, oltre a fare emozionare con la sua cover J - ax. Oggi la ...Scuccia lascia la vita consacrata e continua con la musica. La vincitrice di The Voice Of Italy 2014 , ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata ...Cristina Scuccia ha deciso di cambiare vita. Tutta Italia l’ha conosciuta come Suor Cristina, ovvero la vincitrice di “The Voice Of Italy 2014”. Dopo 19 anni di vita consacrata nell’ordine delle Suore ...Ottimo esordio per i mondiali su Rai 1 ma Canale 5 non resta indietro e vola con Amici 22 e Verissimo: ecco i dati ...