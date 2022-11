Suor Cristina non è più suora | la reazione delle Orsoline della Sacra Famiglia è fredda | ecco cosa hanno detto

A vederla senza velo è quasi irriconoscibile., la vincitrice di The Voice Of Italy del 2014, ha deciso di lasciare la vita consacrata. Oggi èScuccia e affronta la sua nuova vita, sempre dedicata al mondo della musica. A ...Non abbiamo nulla da dire. Non c'è proprio niente di cui parlare'. Queste sono state le reazioni che Fanpage ha raccolto dalle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, la congregazione di ...Suor Cristina non è più una suora: la sua metamorfosi ha lasciato i fan senza parole e sui social ha preso a circolare una strana teoria.Ora è Cristina Scuccia, non più Suor Cristina. La vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha infatti deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la ...