Suor Cristina | le suore rompono il silenzio dopo la sua rinuncia

(Di lunedì 21 novembre 2022) Personaggio Tv.ai voti, la reazione delle Orsoline della Sacra Famiglia.Scuccia, precedentemente nota come, è una cantante italiana. E membro dell’ordine dellee Orsoline della Sacra Famiglia fino al 2022. La donna è diventata nota a livello internazionale partecipando e vincendo la seconda edizione del talent show The Voice of Italy. La sua scelta di togliersi l’abito e tornare alla vita laica ha decisamente sconvolto le sue ex consorelle, le quali hanno avuto una reazione decisamente strana.Leggi anche –>si toglie il velo: scoppia la bufera sui socialai voti, la reazione delle ...

Il ritorno in tv dell'exha sconvolto i telespettatori e non solo. Le immagini del cambiamento radicale della Scuccia - che per l'intervista con Silvia Toffanin ha indossato uno ...è un nome conosciutissimo: tonaca e voce melodiosa, la giovanissima suora aveva conquistato il pubblico di The Voice Of Italy, oltre a fare emozionare con la sua cover J - ax. Oggi la ...Cristina Scuccia ha deciso di cambiare vita. Tutta Italia l’ha conosciuta come Suor Cristina, ovvero la vincitrice di “The Voice Of Italy 2014”. Dopo 19 anni di vita consacrata nell’ordine delle Suore ...Ottimo esordio per i mondiali su Rai 1 ma Canale 5 non resta indietro e vola con Amici 22 e Verissimo: ecco i dati ...