Suor Cristina lascia il velo e si dedica alla musica | “Oggi lavoro come cameriera in Spagna”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “L’amore uccide ciò che siamo stati perché si possa essere ciò che non eravamo”. Le parole di Sant’Agostino descrivonoperfezione la vicenda diche, smessi gli abiti religiosi, è tornata a essere semplicementeScuccia. È stato proprio l’amore a guidare le sue scelte, in ogni passaggio della sua vita. Ripercorriamo brevemente la sua esperienza. La religiosa, dopo aver ottenuto il benestare della Madre Superiora del suo ordine, partecipa nel 2014 a The Voice, il fortunato talent show in onda su Rai 2, e sceglie la squadra di J-Ax, uno dei giudici del programma. “Io ho un dono e ve lo dono” sono state le parole con cui laa ha spiegato la decisione di prendere partetrasmissione. Il suo è un vero e proprio trionfo. Vince ed entra nel cuore degli ...

A vederla senza velo è quasi irriconoscibile., la vincitrice di The Voice Of Italy del 2014, ha deciso di lasciare la vita consacrata. Oggi èScuccia e affronta la sua nuova vita, sempre dedicata al mondo della musica. A ...Non abbiamo nulla da dire. Non c'è proprio niente di cui parlare'. Queste sono state le reazioni che Fanpage ha raccolto dalle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, la congregazione di ...Dopo il trionfo di qualche anno fa a The Voice, il talent musicale di Rai 2, suor Cristina dice addio al velo ma non alla musica. Oggi Cristina Scuccia fa la cameriera e vive in Spagna.Suor Cristina non è più una suora: la sua metamorfosi ha lasciato i fan senza parole e sui social ha preso a circolare una strana teoria.