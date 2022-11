Suor Cristina di The Voice lascia la vita consacrata Ora è Cristina Scuccia

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nel 2014 trionfava a TheOf Italy dopo aver incantato il pubblico, sin dall’audizione, con la cover di No One di Alicia Keys. Oggi,torna a essere, una giovane di 34 anni che ha deciso dire lae spogliarsi del velo, per intraprendere un nuovo cammino dedicato alla sua più grande passione, la musica. A dichiararlo è stata lei stessa nel corso di un’intervista a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale5. Al talent erano seguite una serie di esibizioni e spettacoli, dai musical a teatro ai concerti, sia in Italia che all’estero. “Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine“, ha affermato l’ex religiosa. “Il ...

