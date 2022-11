Suor Cristina | addio abito | nuova vita Bellissima | nuovo lavoro | trasformata | dove vive e cosa fa

(Di lunedì 21 novembre 2022) Durante e dopo la sua inaspettata intervista a fiume rilasciata in quel di Verissimo a Silvia Toffanin, non si è parlato d’altro. Il trend topic della giornata è stata la trasformazione di aspetto, didella memorabile. Oggi si chiamaScuccia, pure se la lei con il velo rimarrà per sempre nel suo cuore. Non è stata una scelta facile, è non sarebbe stata influenzata dall’esperienza musicale vissuta nel mondo dello spettacolo, un’avventura totalmente condivisa dalle sue ex sorelle al tempo e ancora oggi. C’è stato altro a spingerea tornare a essereScuccia, come ha detto lei stessa in televisione.non piùa:...

Scuccia: ecco la sua prima apparizione a 'The Voice' fece impazzire tutti - guarda LA VOCAZIONE - Nel 2019 aveva raccontato in esclusiva a Oggi come avesse finalmente preso i voti ...Fu un personaggio molto amato e chiacchierato . Oralascia la vita consacrata e continua con la musica. La vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso, lasciando la vita da suora e continuando a ...Ricordate la religiosa vincitrice a The Voice Bene, ha cambiato completamente vita. E la racconta in esclusiva in questa intervista: "Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il ...SUOR CRISTINA, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica… ora è CRISTINA SCUCCIA.