Suor Cristina abbandona la vita consacrata | le Orsoline della Sacra Famiglia reagiscono così

(Di lunedì 21 novembre 2022)e ancora, non si parla d’altro tra le pagine di cronaca rosa. Il motivo? Hato i voti, come dichiarato da lei stessa durante l’intervista andata in onda a Verissimo ieri 20 novembre. E chissà come avranno reagito le, la congregazione di cui l’ormai exa ha fatto parte fino a poco tempo fa. A rivelarlo è il sito Fanpage, che ha raccolto le loro dichiarazioni: “? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare“. Dunque una sorta di no comment, pesantissimo. E pensare che, dopo la vittoria a The Voice, l’ex ...

Scuccia lascia la vita consacrata e continua con la musica. La vincitrice di The Voice Of Italy 2014 , ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata ..., la sua nuova vita Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, nota cantante italiana e concorrente alla trasmissione The Voice of Italy , ha deciso di togliersi l'...Suor Cristina, dopo The Voice of 2014, è sparita e di lei non si è saputo più nulla. Ecco cosa fa adesso e come è cambiata la sua vita.CASERTA – La vincitrice di “The Voice Of Italy 2014” Suor Cristina, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita spogliandosi degli abiti talari e di conseguenza abbandonare la vita religiosa ...