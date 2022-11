Suon Cristina abbandona il velo e cambia vita | cosa fa oggi Cristina Scuccia | star di The Voice ed ex suora

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 21 novembre 2022) Suorhato: hato iled il convento ed ha deciso di intraprendere un percorso molto diverso da quello di fede, e di raccontarlo. Nessuno si è però dimenticato di lei e della sua incredibile voce.divenne un idolo del mondo dei talent show quando, nel 2014, fece la sua prima esibizione a The. Si trattava di un’esibizione “blind”: i 4 giudici potevano sentire la voce ma avevano la poltrona girata e non vedevano chi si esibiva. Quando il primo di loro, J-Ax, decise di girarsi e guardarla, finì in lacrime esupplicò tutti gli altri giudici di fare lo stesso per non perdersi l’esibizione. Alla fine Suorvinse ...