“Sta entrando anche lei” GF Vip 7 | le 2 nuove concorrenti | Signorini le chiama d’urgenza

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’emergenza al GF Vip legata ai casi di Covid che stanno falcidiando il cast (al momento sono sei i positivi in quarantena) impone delle riflessioni alla produzione che in queste ore sta cercando di correre ai ripari per rimpolpare il numero dei. L’idea è quella di anticipare gli ingressi dei nuoviprima di Natale. In particolare in due potrebbero a breve entrare in casa. Si tratta di due donne conosciutissime dal grande pubblico e in molti sperano nel loro ingresso che potrebbe scombinare alcuni equilibri in casa. Per quanto riguarda la situazione Covid, l’ultimo ad essere risultato positivo è stato Alberto De Pisis. Nella giornata di sabato 19 novembre all’improvviso isono stati tutti chiusi in camera ed è stata Giaele De Donà a dare l’allarme. “Ragazzi Alberto è andato a fare un tampone e non ...