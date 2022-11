(Di lunedì 21 novembre 2022) Gli ex Csc. Le strutture pronte ad accogliere molte iniziative culturali per la cittadinanza delle varie zone della città. «Ingresso libero e costi calmierati».

L'Eco di Bergamo

La scelta del popolosoAnnunziata per la celebrazione della ricorrenza è, non a caso, il segno di un impegno quotidiano che si dispiega tra la gente, neglidi vita comune, dove il ...... a Bari un vuoto urbano da riqualificare e restituire ai residenti nel popolatissimodi ... E di pari passo procederà il progetto di ricucitura degliimmaginato dai 4 giovani architetti ... Spazi di quartiere, fitto calendario di eventi: corsi, laboratori, incontri pubblici Oltre allo spazio prospiciente il cimitero delle Fontanelle il progetto ... alberi e siepi in continuità con le strategie di rigenerazione urbana del quartiere, già realizzate dal 2016 dal Diarc ...A Napoli l’ingresso al cimitero delle Fontanelle, quello che i napoletani da sempre chiamano «delle anime pezzentelle» ...