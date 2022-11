Soumahoro | l' ammissione della suocera Errori e leggerezze

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 21 novembre 2022) Continua a far discutere il caso. Il deputato di Verdi-Sinistra Italiana è finito nella bufera per l'inchiesta sui mancati pagamenti e malsane condizioni nei centricooperativa gestita dallae dalla compagna del parlamentare. Qualche errore è stato fatto, ma - si legge su Repubblica - Maria Therese Mukamitsindo giura che non un euro di denaro pubblico sia finito nelle sue tasche o in quelle dei suoi familiari. "Tutto è stato speso per i rifugiati, cui ho dedicato 21 dei miei 68 anni. Tutto è rendicontato e posso provarlo". La signora, originaria del Ruanda, è presidentecoop Karibu, nata nel 2001 nell’Agro pontino, che dopo la Primavera araba gestiva 154 dipendenti per 600 posti letto, divisi in progetti Sprar e Cas. E per i quali riceveva dallo Stato fino a 10 milioni all’anno. Segui su ...