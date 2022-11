Soumahoro | chi è la moglie Liliane Murekatete | borse e hotel di lusso | ma per il marito è ' disoccupata'

: 'Mia moglie è disoccupata' 'Sono molto preoccupato. Non sottovaluto questi attacchi mediatici. Ma, avuole seppellirmi politicamente, dico: mettetevi l'anima in pace, il fango ...La suocera diOra accusa SalviniLe cooperative "Karibu" e "Consorzio Aid" sono finite sotto la lente della procura di Latina per possibili irregolarità nei contratti e nei pagamenti ...- Pare che Roberto Speranza stia pensando di fondare una “cosa” di sinistra che non si capisce bene quale rapporto dovrebbe avere con il Pd. Penso che la sinistra è allo stesso punto in cui si trovava ...