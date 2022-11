Soumahoro | chi è la moglie Liliane Murekatete | borse e hotel di lusso | ma per il marito è «disoccupata»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Le cooperative “Karibu” e “Consorzio Aid” sono finite sotto la lente della procura di Latina per possibili irregolarità nei contratti e nei pagamenti dei lavoratori. Coinvolte nelle indagini Marie Therese Mukamitsindo e, rispettivamente suocera edel deputato Aboubakar(Alleanza Verdi e Sinistra). Mentre il parlamentare urla al complotto contro di lui, i riflettori si sono accesi sulla consorte e in particolare sul suo stile di vita ostentato via social. “Libero” oggi racconta di comesu Instagram sfoggi, valigie ed occhiali di, mentre si fotografa in pose da diva in5 stelle. Secondo quanto riporta lo stesso quotidiano, perfino sul profilo Twitter della società ...

Aboubakar Soumahoro è stato ospite a In Onda, su La7, e ha avuto modo di chiarire ancora una volta di non avere nulla a che fare con la cooperativa che è finita nel mirino della procura di… Leggi ...Le cooperative "Karibu" e "Consorzio Aid" sono finite sotto la lente della procura di Latina per possibili irregolarità nei contratti e nei ...