Sorridi sei su Real Time Foto

(Di lunedì 21 novembre 2022) Uno dei pazienti de La Dottoressa Smile, sei su. Domani, alle 22.50, arriva La Dottoressa Smile, smile makeover nato da un’idea di Nando Moscariello. Il concept del format, in 6 puntate, è semplice. Il sorriso cambia la vita: la sicurezza in sé, l’aspetto, il modo di essere. Esistono molti sorrisi spenti e poco attraenti per tante ragioni. Ma, quando tutto sembra perduto, ecco aprirsi le porte dello studio della dottoressa Smile: lei è Annapaola Manfredonia, un vulcano di energia e vitalità. Odontoiatra napoletana di primo livello, moglie e madre piena di vita e dalle tante qualità, come l’ospitalità. Per le serate di pausa, la dottoressa Smile appenderà il camice in studio per rendere felici e dedicarsi anche alle persone della sua vita privata. La dottoressa Annapaola utilizzerà tecniche all’avanguardia e tutta ...