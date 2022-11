Sono mamma di un cane e vorrei diritti da mamma | Mary Madigan accende il dibattito

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Come madre di un cucciolo, dovrei essere in grado di lasciare il lavoro presto per andare da lui, così come i genitori pospartire presto per andare a prendere i figli a scuola”. Queste le parole di, una donna australiana che si definisce ladel suo cagnolino Frank. Le sue parole hanno prevedibilmente fatto scatenare un putiferio online, tra chi sostiene la sua causa e chi la critica aspramente. Dopotutto le parole distate molto chiare eriportate nero su bianco nell’articolo che lei stessa ha scritto per news.com.au. “Ora capisco bene come si sentono le madri che lavorano. Devi andare a prendere i tuoi figli all’asilo? Vale lo stesso per me, mio ??figlio va all’asilo per cani. È anche molto costoso, $ 65 al ...