Sono di sinistra | ma Giorgia Meloni | l' impensabile confessione di Rocco Papaleo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Senon ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Incontriamo l'attore e regista al Festival Visioni Verticali di Potenza. In questi anniè riuscito a fare film amati dal pubblico e dagli addetti ai lavori come Basilicata Coast to Coast. Forse perché girare un lungometraggio è come fare un viaggio senza mappa, dove non esiste la corsia di ritorno. Ci vuole solo coraggio. In più c'è da aggiungere il meccanismo della comicità, dove i personaggi che interpretaesattamente come lui: riservati, geniali e onesti. In questa intervista ci riserva molte sorprese, dove confessa progetti, un nuovo film in uscita e una grande consenso per il presidente del Consiglio., mi incuriosisce la sua stima nei confronti di: ma lei non era di ...