Sondaggio Swg | Giorgia Meloni non si ferma più Fratelli d' Italia sale ancora

Giorgia Meloni non si ferma più. Anche questa settimana Fratelli d'Italia guadagna consensi neldiffuso da Enrico Mentana durante il TgLa7. Il partito del presidente del Consiglio sale al 30.4% rispetto al 30.1% di sette giorni fa. Fratelli d'Italia, dunque, guadagna lo 0.3%. Ed è ...Lunedì. Tempo di sondaggi . Almeno al TgLa7 di Enrico Mentana , che come sempre, anche oggi lunedì 21 novembre, propone un- firmato- sulle intenzioni di voto. E se ci fossero le elezioni politiche oggi, come andrebbe a finire Certo, le elezioni le abbiamo appena fatte e dunque sono lontanissime. Ma non si ...Sondaggi politici: Meloni batte Salvini 4-1, ossia tra la crescita di Fdi e l’ulteriore calo della Lega oggi i post-missini sono 4 volte più grandi del partito di Salvini al quale – evidentemente – la ...Giorgia Meloni non si ferma più. Anche questa settimana Fratelli d'Italia guadagna consensi nel sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana durante il TgLa7. Il partito del presidente del Consiglio sale ...