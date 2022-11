Sondaggi | un partito crolla Un altro vola C' è un sorpasso inatteso I dati

(Di lunedì 21 novembre 2022), tonfo Lega superata da Azione - Italia Viva Fratelli d'Italia cresce ancora secondo ilo Swg per il tg de La7 e arriva al 30,4%. M5S stabile al 16,9% e Pd in lieve ripresa al 16,2%. Tonfo della Lega al 7,6% superata da Azione - Italia Viva. Forza Italia in calo al 6,4%. Iscriviti alla newsletter

, tonfo Lega superata da Azione - Italia Viva Fratelli d'Italia cresce ancora secondo il sondaggio Swg per il tg de La7 e arriva al 30,4%. M5S stabile al 16,9% e Pd in lieve ripresa al 16,2%. ...... ha detto ancora il presidente ironizzando sui risultati delle Midterm alle quali ilrepubblicano, il cui colore è rosso, non ha ottenuto il successo anticipato dai. In via del ...Sondaggi politici: nella maggioranza cresce solo Fdi mentre calano sia Lega che Forza Italia, leggera ripresa del Pd e calo M5s ...Giorgia Meloni non si ferma più. Anche questa settimana Fratelli d'Italia guadagna consensi nel sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana durante il TgLa7. Il partito del presidente del Consiglio sale ...