Solbakken inizia l'avventura a Roma. Ma sarà giallorosso soltanto da gennaio

Il primo rinforzo per José Mourinho è arrivato. Olaè sbarcato a Fiumicino poco prima delle 14, con un volo proveniente da Bruxelles (dove ha fatto scalo dopo essere partito da Oslo). Ad accompagnare l'attaccante norvegese nella sua nuova ...... è vero che ha presenza fisica e dedizione, ma sull'irrinunciabilità forse sia dubitare: ... poi la sosta, il Mondiale e Roma nuova, cone magari, a fine gennaio inizio febbraio, anche ...La Roma ha chiuso per Solbakken, attaccante norvegese esploso col Bodo/Glimt: gli inizi col futsal, la doppietta contro i giallorossi.L’attaccante norvegese è sbarcato nella capitale. Sarà il primo rinforzo di gennaio nella rosa di José Mourinho 15:16 – Come riporta Sky Sport, pochi minuti fa hanno preso il via le visite mediche di ...