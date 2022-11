Sicurezza | la ricerca | “Gli incidenti stradali? Per gli italiani sono colpa degli altri”

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 21 novembre 2022) In una scala da 1 a 10, gli automobilisti giudicano il loro rispetto del codice della strada tra 8 e 8,8; quellotra 5 e 5,9. È quanto emerge dalla seconda edizione dellasugli stili di vitautenti commissionata da Anas. Ma le persone che non rispettano le norme al volantetante: il 54,1%automobilisti, ad esempio, non utilizza le frecce quando sorpassa; il 10,3% usa impropriamente il cellulare alla guida. E il 93%deriva dal comportamento del guidatore