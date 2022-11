Shonen Magazine R | chiude i battenti la rivista manga del gruppo Kodansha

Leggi su screenworld

(Di lunedì 21 novembre 2022)R ha da poco annunciato che a partire da febbraio 2023 cesserà la sua attività editoriale. La notizia è apparsa sul numero di dicembre dell’omonima, appartenente al: La redazione difatti ha annunciato ufficialmente che laterminerà la sua pubblicazione nel numero di febbraio 2023, che uscirà il 20 gennaio. Laad ogni modo ha voluto rassicurare i fans in riferimento aiancora in corso di pubblicazione ed infatti presto annuncerà dove si sposteranno le varie serializzazioni dei loro. Attualmente laè impegnata in molte serializzazioni: Peach Boy Riverside, Saint Cecilia e Pastor Lawrence e My Life o Inukai-san’s Dog sono i suoi cavalli di ...