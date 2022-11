Servizi | Iv | ' Mantovano conferma parole Renzi | Belloni ha opposto segreto Stato' **

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “La nota del Sottosegretario dialla presidenza del Consiglio, Alfredoesattamente ciò che il senatore Matteoriporta nell'edizione aggiornata del libro 'Il Mostro': la dottoressa Elisabettahaildiin merito a indagini legate alla vicenda ‘Autogrill'". Così una nota dell'ufficio stampa di Italia Viva. "Ancora una volta, per l'ennesima volta, nessuno può smentire quanto il senatoreracconta nel libro. Quanto alle scelte della dottoressa, il senatoreper filo e per segno il giudizio già espresso nella prima edizione de ‘Il Mostro' a proposito della sua mancata elezione ...

Il Sannio Quotidiano

L'Autorità delegata suidi informazione e sicurezza, Alfredo, conferma "piena fiducia al Direttore del Dis, ambasciatrice Elisabetta Belloni, a fronte delle dichiarazioni rese ieri dal senatore Matteo Renzi"...... in relazione alla sola esigenza di tutelare la funzionalità dei, e per scongiurare il ... Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, AlfredoIntervistato ieri sera nel corso della trasmissione "Non è l'Arena" su La7, Renzi ha parlato di un retroscena contenuto nel suo libro 'Il mostro' riguardo al caso del suo incontro in autogrill con l'e ...Al summit anche il capo del Dis Belloni. L’idea di arrivare al vertice Ue di dicembre con una strategia di lungo termine ...