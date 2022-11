Serie A | Roma | altra grande che chiude la porta a Cristiano

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 21 novembre 2022) 2022-11-21 12:28:01A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: C.oncentrato in questi giorni con il Selezione del Portogallocon cui prepara la sua prima al Mondiali del Qatar di giovedì prossimo davanti a Ghana,Ronaldo cerca di parcheggiare per il momento la sua complessa situazione professionale nel Manchester Utd. Dopo vari dissapori e alcuni episodi per i quali fu sanzionato dal diavoli Rossiun’intervista con Piers Morgan per Talk TV in cui affermava di sentirsi “tradito” è stata la molla della rottura definitiva con il club inglese. Il diavoli Rossi ha rilasciato una dichiarazione in cui osservava di aver “avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista con i media”.Ronaldo“e che non avrebbero fatto” ulteriori commenti fino alla conclusione del ...