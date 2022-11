Serie A | lo sceicco vuole il club storico | incontro a Ginevra

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’ultima intervista di Massimo Ferrero per Il Secolo XIX faceva intendere un ritorno del Viperetta come nuovo patron della Sampdoria. Ma lo scenario della presidenza sembra essere decisamente diverso con l’arrivo di Faleh Khalid Al Thani, membro della famiglia regnante del Qatar. L’intermediario Franco di Silvio e il procuratore delloImam Aounallah sperano di ottenere da una banca svizzera un prestito da 250 milioni, per iniziare così a coprire i debiti della Sampdoria, che vanno dai 100 ai 120 milioni. Non solo Al Thani: gli altri pretendenti alla Samp Samp cambio proprietà I tifosi aspettano una nuova dirigenza con speranza e dubbi, con Ferrero, al momento ancora proprietario del, sempre in agguato. Oltre ad Al Khani sono in corsa due fondi: uno americano e uno italo inglese. Il cda delblucerchiato ...

I danzatori sono entrati in scena dopo un lungo applauso al padre delloAl Thani, arrivato ... Per la, tante idee, ma confuse. Che sia questo il bello della democrazia Non è la prima ...Lui è loche nel 2010 acquistò il Málaga , condotto in Champions League (ma oggi tristemente ultimo in secondaspagnola e in declino) ed è lo stessoche parrebbe interessato ad ...E ancora un verso di Rondodasosa per Luciano Bianciardi, il cugino scemo che scrive a Musk e Zaccagnini sui Pinguini Tattici Nucleari, sperando che uno sceicco qatariota se li compri e se li porti via ...Serie A snobbata dagli sceicchi, il motivo per cui il massimo campionato italiano non è ancora stato “esplorato” dai ricchi fondi del Golfo. I discussi Mondiali qatarioti, al via domenica prossima tra ...