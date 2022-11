Serie A | le gare in calendario per il girone d’andata dopo il Qatar

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 novembre 2022)fitto di appuntamenti per quanto riguarda il campionato diA prima ela sosta del Mondiale in. Da annotare tra ledi campionato la sfida di vertice tra Inter e Napoli, ma anche Juventus-Udinese, Milan-Roma, Monza-Inter e naturalmente questo big match in programma per il prossimo 15 gennaio 2023, che vedrà la prima e la terza della classe, cioè il Napoli di Spalletti contro la ritrovata Juventus di Max Allegri. Il campionato diA entra nel vivo con i match indella sosta Il Torino di Juricun avvio di stagione positivo e incoraggiante ha incappato in una sequenza dicomplicate, dove la formazione granata pur non demeritando ha subito quattro sconfitte ...