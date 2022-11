Serie A Femminile | nona giornata | Roma campione d’inverno

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo ladella, l’ultima di andata, laespugna il sesto successo consecutivo contro la Sampdoria, grazie alle reti di Haug e Giugliano. Le giallorosse conquistano il titolo die salgono a quota 24 punti, Juventus seconda e gran sorpresa con il primo successo stagionale per il Sassuolo.: Juventus in seconda posizione Neldella, dopo-Sampdoria, il match di sabato 19 delle 14.30 ha visto scontrarsi Parma e Juventus. Le bianconere vincono contro le ducali dopo che erano andate in vantaggio con ...

La Gazzetta dello Sport

... ma nella sostanza è il racconto di una presenza sovrannaturale , una figurache può ... ripreso in larga parte anche in numerosi prodotti della cultura pop quali film oTV ( ...Vi è stato inoltre il saluto alle due rappresentative del CQR maschile econ i rispettivi ... Oltre alla premiazione di tutte le squadre vincitrici dei titoli regionali, die categoria, ... Juventus, rimonta da brividi davanti a Buffon. La Roma è inarrestabile Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Mercoledì 2 novembre, Eleven Sports lanciava gli ‘ELEVENDAYS’ per dare a tutti i tifosi l’accesso all’universo ...