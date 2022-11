Senegal-Olanda oggi | Mondiali calcio 2022 | orario | tv | streaming | probabili formazioni | programma | dove vederla

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022): dopo l’apertura deidi, ildella rassegna iridata prosegue subito senza sosta. Una delle tre partite di questo lunedì 21 novembre sarà quella fra ile l’d’inizio fissato per le ore 17), che nel Gruppo A, darà seguito all’agenda tracciata da Qatar-Ecuador, con i padroni di casa battuti per 0-2 dai sudamericani. Chi la spunterà fra gli africani e gli europei? La parola al campo, unico giudice supremo. Andiamo a ricapitolare quale sarà l’di, ildel match e le possibilità di seguirlo in tv e in; senza dimenticare che la ...