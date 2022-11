Senegal-Olanda è la partita delle grandi speranze. Ma occhio a Phil Foden

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Mondiali 2022, seconda giornata di gare con tre match in programma: le ultime su Inghilterra - Iran,e Stati Uniti - GallesDopo l'inaugurazione di ieri con Qatar - Ecuador, vinta per 2 - 0 dalla nazionale sudamericana, si completa oggi la prima giornata del gruppo A con- ...Mondiali, il programma di lunedì 21 novembre: Ore 14: Inghilterra - Iran (gruppo B) Ore 17:(gruppo A) Ore 20: Stati Uniti - Galles (gruppo B) FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto ...Qualcuno tra i Leoni della Teranga pensava anche di poter vincere il Mondiale (poi si è fatto male Sanè). Gli olandesi sono allenati da Van Gaal, e tanto basta. Mentre l'inglese potrebbe essere il pri ...Il Senegal ha dovuto rinunciare a Mané Oggi (ore 17:00) al Thumama Stadium di Doha, va in scena Senegal-Olanda. Il ct della squadra africana Cissé è stato costretto a rinunciare al suo attaccante mig ...