Senegal Olanda | debutto per Van Dijk al Mondiale

Prima frazione "bloccata". Match fino a questo momento al di sotto delle aspettative. L'ha avuto due ottime occasioni, ma le ha sprecate ...All'Al Thumama, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al Thumama va in scena il match valido per la prima giornata del Girone A del Mondiale in Qatar traed ...Sappiamo che nello sport la scaramanzia è una componente di una certa importanza, ma i volti e i personaggi “scovati” dall'occhio attento delle telecamere tra il pubblico di Senegal - Olanda meritano ...Prima frazione "bloccata". Match fino a questo momento al di sotto delle aspettative. L'Olanda ha avuto due ottime occasioni, ma le ha sprecate malamente ...