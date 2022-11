“Sempre divina” Monica Bertini | scollatura da cardiopalma | si intravede quasi tutto – FOTO

(Di lunedì 21 novembre 2022)ha scatenato il delirio condividendo unagrafia pazzesca sul suo profilo:da, davanzale in bella mostra. Nella lista delle giornaliste più seguite d’Italia, è impossibile non citare anche la bravissima. La nativa di Parma, che da anni è il volto di Mediaset, guida proprio i programmi di punta dell’azienda Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TG Poste

1 ora fa Il Monte Olimpo della serie di Percy Jackson si fapiù affollato e nuove figure di spicco del pantheon greco hanno recentemente trovato i loro ...degli Inferi e del boss della...Due grandi interpreti per omaggiare la 'Callas' anticipando le celebrazioni del centenario della sua nascita. Venerdì 25 novembre, ... ' Danell'immaginario collettivo - ha affermato il ... Lettere: Tommaso d'Aquino, divina e umana conoscenza Monica Bertini ha scatenato il delirio condividendo una fotografia pazzesca sul suo profilo: scollatura da cardiopalma, davanzale in bella mostra.La figlia d’arte, Mercedesz accende lo smartphone e fa sognare tutti ad occhi spalancati. Una vera e propria opera d’arte dalla testa ai piedi. Grande successo su Instagram per la bellissima, Mercedes ...