Selvaggia Lucarelli | la malattia non ha lasciato scampo | lutto straziante per l’opinionista

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 21 novembre 2022) La giornalista ha condiviso una notizia inaspettata. Una di quelle notizie che nessuno vorrebbe mai ascoltare. Un, una perdita che hauna profonda e immensa tristezza. La vita ti mette dinanzi a delle situazioni spiacevoli. Non sempre riusciamo ad affrontare tutto con lo spirito giusto. Ci sono momenti in cui chiunque si ritrova a fare i conti con la divertita di una persona molto cara. Ciò non accade soltanto tra le persone ‘normali’, ma anche tra i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Quello che ha raccontato recentementehal’amaro in bocca a chiunque. Una, all’apparenza innocua, ha portato alla morte una persona molto vicina alla giornalista....