Scuola | Valditara “Lavori socialmente utili per alunni violenti”

(Di lunedì 21 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, immagina di affrontare il problema degli episodi di violenza in classe “anche prevedendo forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno la capacità di rispettare le regole: una cosa che mi è sempre parsa molto utile, sono i”. Per“dobbiamo ridare autorevolezza ai docenti, rispetto verso i docenti, gli studenti e i beni pubblici. C'è anche il tema dei docenti che devono essere sempre consapevoli del ruolo che hanno e che passa anche da un aumento del livello retributivo”. Il ministro ha poi annunciato che si sta lavorando all'istituzione di “un tavolo per trovare soluzioni, che sia la didattica personalizzata, lo psicologo, sanzioni più efficaci o la chiamata ...

La proposta del ministro, sui lavori socialmente utili per gli studenti violenti, ha scatenato le reazioni dell'... "Al ministro vorremmo ricordare che laè il luogo dove le regole si ...Nella foto, il corteo a Roma A non piacere all'Unione degli Studenti è anche il piano per laannunciato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe. Si pensa a una riforma degli istituti ...MILANO (ITALPRESS) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, immagina di affrontare il problema degli episodi di violenza in classe “anche prevedendo forme diverse di sanzioni ...Il ministro dell'Istruzione insiste sulla necessità di un maggior rispetto per i docenti e lavora anche a una sorta di "obbligo formativo" per i "neet" (i giovani che non studiano e non lavorano).