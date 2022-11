Scuola | la proposta di Valditara | “Lavori socialmente utili per chi non rispetta le regole”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Non possiamo accettare che centinaia di migliaia di giovani vivano alle spalle delle famiglie e della società”. Lo ha detto il nuovo ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe, annunciando una misura sui giovani che non lavorano e non studiano, i cosiddetti “Neet”. “Lancerò unanei prossimi aggiorni affinché questi ragazzi assolvano quantomeno a un obbligo formativo”, ha aggiunto, intervenuto all’incontro “Una nuova stagione per l’istruzione” al Palazzo delle Stelline di Milano. “Questo è uno dei drammi più gravi che riguardano la nostra gioventù: ragazzi che non hanno la voglia di vivere e che galleggiano. Noi lì dovremo intervenire”, ha affermato il ministro, consigliere politico di Matteo Salvini. Nel suo intervento,ha anche proposto “forme diverse di sanzioni” nel caso ...

